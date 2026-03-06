09:31
Власть

Первая большая перестановка. Трамп уволил министра внутренней безопасности

Американский лидер уволил Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности и назначил на эту должность сенатора от Оклахомы Маркуэйн Маллин.

СМИ
Фото СМИ. Президент США уволил Кристи Ноэм с поста министра внутренней безопасности

Это первая крупная кадровая перестановка в администрации Белого дома во время второго президентского срока Дональда Трампа, отмечают эксперты.

По словам источников, отставка Кристи Ноэм связана с гибелью двух граждан Соединенных Штатов от рук сотрудников Иммиграционной службы (ICE) и растущим количеством сообщений о ее сомнительном поведении личного порядка, что вызвало критику со стороны обеих партий.

СМИ пишут, что ранее в своих мемуарах Кристи Ноэм призналась, что застрелила свою собаку.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что с 31 марта пост министра внутренней безопасности займет сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллин. По его словам, Ноэм, которая «служила нам хорошо и добилась многочисленных впечатляющих результатов (особенно на границе)», станет специальным посланником в рамках инициативы «Щит Америки» — программы безопасности, запуск которой президент США планирует объявить в ближайшие выходные.

Бывшая член Палаты представителей и губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм рассматривалась как возможный кандидат в вице-президенты в преддверии выборов главы государства 2024 года. Но на фоне критики в ее адрес от этой идеи отказались.

Ноэм запомнится как руководитель кампании по ужесточению контроля, которая затронула как иммигрантов с документами, так и нелегалов, а также граждан США.

Ранее сообщалось, что в Миннеаполисе во время рейдов Иммиграционной и таможенной службы Штатов застрелен 37-летний житель города Алекс Джеффри Претти. По данным официальных лиц и открытых источников, он работал дипломированным медбратом в отделении интенсивной терапии госпиталя для ветеранов. У него было разрешение на ношение огнестрельного оружия, не имел судимостей.

7 января в ходе рейдов ICE убита мать троих детей Рене Николь Гуд.

Напомним, Дональд Трамп проводит политику массовой высылки нелегальных мигрантов с начала второго срока.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364765/
просмотров: 442
Версия для печати
