Общество

Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына

Предельный тариф на закупку электроэнергии из ВИЭ составляет 4 сома 42 тыйына. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству заявил замминистра энергетики Насипбек Керимов.

По его словам, каждый год в республике все активнее развиваются возобновляемые источники энергии.

«Согласно Закону «О ВИЭ», государство берет на себя обязательства по выкупу электроэнергии у малых ГЭС и солнечных станций. Предельный тариф составляет 4 сома 42 тыйына. Однако, как известно, недавно в закон введены поправки, согласно которым теперь возможно проводить аукционы. Через них мы сможем выбирать компанию, которая будет предлагать лучший тариф на электроэнергию», — добавил Насипбек Керимов.

Некоторые депутаты отметили, что не могут получить точного ответа от Минэнерго, какой конкретно тариф установлен на закупку электроэнергии из ВИЭ.

Замминистра ответил, что тарифы на каждый вид ВИЭ разный, и это связано с разными расходами на выработку электроэнергии.
Материалы по теме
Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Повышение тарифов на воду. Дайырбек Орунбеков поддержал депутатскую инициативу
С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
Объекты ВИЭ будут отчислять 1 процент от своей выручки в местные бюджеты
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Крыша мэрии города Ош станет солнечной электростанцией
В Бишкеке выявлены факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза
Популярные новости
Экологи призывают не&nbsp;убирать опавшую листву с&nbsp;корней деревьев&nbsp;&mdash; нужный барьер Экологи призывают не убирать опавшую листву с корней деревьев — нужный барьер
В&nbsp;Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и&nbsp;амнистия по&nbsp;электричеству Неделя-24. Очередное задержание бывшего чиновника и амнистия по электричеству
В&nbsp;Кыргызстане меняют правила поступления в&nbsp;вузы: создадут центр для иностранцев В Кыргызстане меняют правила поступления в вузы: создадут центр для иностранцев
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
