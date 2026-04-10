Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект указа президента о регулировании автомобилей с иностранными государственными номерами, не прошедших легализацию.

Документ предусматривает, что владельцам таких транспортных средств дадут срок до 1 мая 2026 года, чтобы добровольно решить их дальнейшую судьбу. Речь идет о вывозе за пределы страны, продаже на запчасти или утилизации.

Если требования не будут выполнены в установленный срок, автомобили будут принудительно водворяться на специализированные стоянки с последующей утилизацией.

Министерству внутренних дел предлагается выдавать такие машины владельцам для дальнейшей реализации под обязательство, а также снизить стоимость хранения на штрафстоянках до 50 сомов в сутки.

Государственной пограничной службе поручат обеспечить беспрепятственный вывоз автомобилей за пределы Кыргызстана. Кроме того, планируется обязательная фиксация въезда машин с иностранными номерами в государственные информационные системы с выдачей подтверждающего документа владельцу.

Контроль за исполнением указа возложат на администрацию президента. В случае принятия документ вступит в силу со дня официального опубликования.