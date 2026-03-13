В Чуйской области задержан подозреваемый в автомошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 27 октября 2025-го в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился житель Шопокова Д.Т., 1990 года рождения. В своем заявлении он сообщил, что 15 мая прошлого года гражданин Т.Р., войдя к нему в доверие, мошенническим путем договорился об обмене его автомобиля KIA Morning на KIA K7, при этом дополнительно получил денежные средства в размере $2,5 тысячи.

После этого Т.Р. зарегистрировал KIA K7 в лизинговой компании «Унаа лизинг», затем изъял машину обратно и, не вернув денежные средства и не выполнив обязательства, предусмотренные договором, стал уклоняться от связи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

13 марта 2026-го в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого Т.Р., 1991 года рождения. В порядке статьи 96 УПК КР он водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Расследование продолжается.