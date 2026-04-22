Власть

В ЖК просят разрешить гражданам КР въезжать на родину на авто с инономерами

Депутат Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов в ходе пленарного заседания поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана при въезде в страну на автомобилях с иностранными номерами.

По его словам, проблема актуальна для кыргызстанцев, постоянно или временно проживающих за рубежом.

«Понимаю, что власти таким образом решают проблемы с серыми схемами. Но надо как-то помочь нашим гражданам с решением данного вопроса. Необходимо пересмотреть порядок въезда для данной категории граждан и разрешить им въезжать в республику на авто с иностранной регистрацией, ограничив срок пребывания при условии обязательного вывоза транспортного средства из страны», — отметил Болот Ибрагимов.

Он также добавил, что необходимо снизить стоимость тонирования стекол легковых автомобилей на летний период.
Материалы по теме
В КР пытались ввезти грузовики с искаженными идентификационными данными
Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют
В Чуйской области задержан подозреваемый в автомошенничестве
Комитет одобрил законопроект о сокращении сроков рассмотрения обращений граждан
В Кыргызстане ужесточают контроль за переоборудованием авто
Четверо граждан Кыргызстана отбывают наказание в Италии
В парламенте призвали продлить легализацию автомобилей с иностранными номерами
Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
В Бишкеке загорелся автомобиль, но спецтранспорт «Тазалыка» спас ситуацию
В 2026 году в школах введут шесть профильных предметов по вождению автомобилей
Популярные новости
Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о&nbsp;строительстве Комитет Жогорку Кенеша отклонил новый закон о строительстве
Иран призывает ШОС перейти от&nbsp;политических деклараций к&nbsp;конкретным шагам Иран призывает ШОС перейти от политических деклараций к конкретным шагам
Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров Улан Ниязбеков прокомментировал участившиеся факты задержания милиционеров
Спикер ЖК&nbsp;в&nbsp;Москве заявил о&nbsp;новых угрозах и&nbsp;призвал к&nbsp;единству стран ОДКБ Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК&nbsp;Tian Shan&nbsp;1 Жилье третьего поколения. Как прошла презентация нового ЖК Tian Shan 1
Коллектив &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; скорбит в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной Мурата Сулайманова Коллектив «Газпром Кыргызстан» скорбит в связи с кончиной Мурата Сулайманова
