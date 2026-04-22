В ЖК просят разрешить гражданам КР въезжать на родину на авто с инономерами

Депутат Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов в ходе пленарного заседания поднял вопрос о трудностях, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана при въезде в страну на автомобилях с иностранными номерами.

По его словам, проблема актуальна для кыргызстанцев, постоянно или временно проживающих за рубежом.

«Понимаю, что власти таким образом решают проблемы с серыми схемами. Но надо как-то помочь нашим гражданам с решением данного вопроса. Необходимо пересмотреть порядок въезда для данной категории граждан и разрешить им въезжать в республику на авто с иностранной регистрацией, ограничив срок пребывания при условии обязательного вывоза транспортного средства из страны», — отметил Болот Ибрагимов.

Он также добавил, что необходимо снизить стоимость тонирования стекол легковых автомобилей на летний период.