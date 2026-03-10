12:10
Власть

Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ

Президент Кыргызстана возразил против нормы, вводящей дополнительные требования к системам накопления электроэнергии в проектах возобновляемой энергетики. Его позицию на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша озвучил министр энергетики Таалайбек Ибраев.

Согласно предложенным положениям, планировалось установить на уровне закона требования по локализации производства оборудования, включению поставщиков и сервисных операторов в государственный реестр, а также наличию сервисной инфраструктуры на территории Кыргызстана.

Министр отметил, что такие нормы могут снизить инвестиционную активность в сфере возобновляемых источников энергии. По его словам, жесткие требования способны существенно ограничить круг потенциальных инвесторов и поставщиков оборудования.

«В настоящее время в Кыргызстане отсутствуют заводы по производству такого оборудования. Кроме того, нет аккредитованных сервисных операторов по обслуживанию систем накопления электроэнергии, а соответствующий государственный реестр еще не создан», — отметил Ибраев.

Он также добавил, что деятельность по поставке, накоплению и обслуживанию систем хранения электроэнергии не относится к сфере естественных монополий. Введение обязательной регистрации в государственном реестре, по его словам, может привести к искусственному ограничению рынка.

Комитет принял решение согласиться с возражением президента и направить на доработку проект закона «О внесении изменений в Закон КР «О возобновляемых источниках энергии».

Ссылка: https://24.kg/vlast/365287/
