Фонд зеленой энергетики ищет инвесторов для ГЭС и СЭС в регионах

Государственное учреждение «Фонд зеленой энергетики» при кабинете министров Кыргызстана объявило конкурс на предоставление земельных участков под строительство объектов в сфере возобновляемых источников энергии.

В список вошло семь участков в Ошской и Джалал-Абадской областях — пять под малые гидроэлектростанции и два под солнечные электростанции.

Основные объекты:

Ошская область, Чон-Алайский район — строительство малой ГЭС на участках Мама и Кок-Жар (13,47 гектара);

Джалал-Абадская область, Токтогульский район — малая ГЭС на участке Кара-Суу (0,25 гектара);

Ошская область, Узгенский район — малая ГЭС в селе Чангет (4,6 гектара);

Ошское лесное хозяйство — малая ГЭС на участке Шут (13,5 гектара);

Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область — солнечная электростанция на участке Аткол (350 гектаров);

Араванский район, Ошская область — солнечная электростанция в селе Октябрь (30 гектаров);

Кара-Суйский район, Ошская область — малая ГЭС на участке Кумбоз (2,51 гектара).

По данным фонда, конкурс состоится 19 ноября 2025 года в 14.00 в здании организации по адресу: Бишкек, бульвар Эркиндик, 56.

Заявки от участников принимают до 18.00 17 ноября.