Экономика

Популярный китайский маркетплейс Temu начал платить налоги в Кыргызстане

Популярный китайский маркетплейс Temu начал платить налоги в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Налоговой службы Кубаныбек Ысабеков.

По его словам, в ГНС обратились предприниматели и поинтересовались, платит ли Temu налоги в КР. Налоговая служба связалась с представителями интернет-магазина и уведомила об обязательстве уплаты фискальных отчислений.

Кубанычбек Ысабеков уточнил, что маркетплейс сначала проигнорировал уведомление налоговиков. Но когда ГНС совместно с Генеральной прокуратурой решили обратиться в суд с ходатайством о блокировке Temu в КР, то ее представители сами пришли в ведомство.

Маркетплейс зарегистрировался в налоговых органах и теперь уплачивает налоги, отметили в ГНС.

В декабре 2024 года сообщалось, что китайский маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках проекта логистического центра «Атбашы».

Нынешним летом в Государственной налоговой службе Кыргызстана прошла встреча с представителями платформы Temu. Главной темой обсуждения стали вопросы регистрации платформы и ведения ее деятельности в соответствии с законодательством КР.

Temu — популярный китайский интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Платформой руководит компания Whaleco Technology Limited, входящая в состав PDD Holdings. Интернет-магазин быстро набрал популярность в Кыргызстане благодаря низким ценам на товары.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/347171/
