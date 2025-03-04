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Экономика

Маркетплейсы обяжут в течение 14 дней принимать возврат товара от покупателя

Маркетплейсы обяжут в течение 14 дней принимать возврат товара от покупателя. Об этом говорится в проекте соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе.

По данным Евразийской экономической комиссии, в документе предусмотрена норма, по которой потребитель при покупке на маркетплейсе сможет отказаться от товара надлежащего качества до передачи товара или в течение 14 календарных дней с даты его передачи потребителю.

Условия и сроки возврата денег за покупку определит Совет ЕЭК.

Защита прав потребителей осуществляется государствами – членами союза с учетом особенностей взаимной электронной торговли товарами на уровне не ниже, чем это предусмотрено для других форм торговли в соответствии с договором и законодательством страны ЕАЭС, на территории которого находится потребитель. Потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества до передачи товара или в течение 14 календарных дней с даты его передачи потребителю. Страны ЕАЭС могут установить более длительные сроки, в течение которых потребитель вправе отказаться от товара надлежащего качества, — пояснили разработчики документа.

При отказе потребителя от товара надлежащего качества профессиональный участник электронной торговли возвращает ему денежные средства, уплаченные потребителем по договору розничной купли-продажи. Оператор электронной торговой площадки содействует взаимодействию продавцов и потребителей в целях досудебного урегулирования споров между ними.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/321664/
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