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Экономика

Маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках логистического центра «Атбашы»

Китайский маркетплейс Temu готов сотрудничать в рамках проекта логистического центра «Атбашы».

По данным центра, один из учредителей «Атбашы» — ОсОО «Нарын Сухой Порт» провел презентацию в городе Гуанчжоу (КНР). Китайский маркетплейс Temu, принадлежащий управляющей компании Pinduoduo, выразил готовность к сотрудничеству.

логистического центра «Атбашы»
Фото логистического центра «Атбашы»

Temu, чей оборот достиг $13,4 миллиарда только за второй квартал 2024 года, продает товары напрямую от производителей потребителям по всему миру, исключая посредников.

«Уникальное географическое положение Нарынской области и статус свободной таможенной зоны открывают возможности для Temu развивать логистическую инфраструктуру и реэкспорт через Кыргызстан. Маркетплейс сможет разместить свои распределительные склады в «Атбашы». Это ускорит доставку для конечных потребителей, снизит издержки для продавцов и создаст дополнительные экономические возможности для кыргызстанских предпринимателей», — говорится в сообщении.

В логистическом центре отмечают, что «Атбашы» сможет полностью удовлетворить требованиям мировых маркетпейсов: к концу 2027 года здесь будут построены современные склады класса «А» и необходимая инфраструктура.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315024/
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