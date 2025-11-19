Швейникам Кыргызстана рассказали, как вывести свои товары на маркетплейсы

Центр «Кыргыз Экспорт» провел диалоговую площадку для швейных и текстильных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, предприниматели рассказали, что сегодня швейники сталкиваются с трудностями при прохождении кыргызской продукции на территорию Российской Федерации, а также при выходе на маркетплейс Wildberries.

«Представители Wildberries разъяснили требования для выхода на площадку, особенности работы с документами, маркировкой, сертификацией и логистикой. Стороны обсудили пути скорейшего выхода из сложившейся ситуации, меры по устранению барьеров и условия для более быстрого выхода продукции на внешние рынки», — говорится в сообщении.

Представителям швейной отрасли сообщили, что до конца года «Кыргыз Экспорт» проведет серию обучающих мероприятий для предпринимателей и призвали активно участвовать, не пропуская обучение.