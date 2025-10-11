Подготовка к зиме. Радиоактивного угля на ТЭЦ Бишкека нет, заверяет вице-мэр

Радиоактивного угля на ТЭЦ Бишкека нет, причем давно. Об этом журналистам сообщил вице-мэр города Нургазы Курманбеков.

По его словам, сжигали зараженное топливо десять с лишним лет назад, затем МЧС занималось очисткой территории теплоцентрали.

«С 2014 года радиоактивного угля на ТЭЦ Бишкека нет. Перед тем, как завести твердое топливо на территорию ТЭЦ, груз проверяют специальными приборами. И таможня при ввозе в Кыргызстан тоже проверяет», — сказал чиновник.

Напомним, Нургазы Курманбеков до назначения на пост вице-мэра столицы работал главой бишкекской ТЭЦ.

Скандал с радиоактивным углем разгорелся в 2011-м, когда выяснилось, что в страну завезли партию топлива с Куланского месторождения. Оно не соответствовало качественным показателям, поэтому поставку приостановили, но на ТЭЦ Бишкека успели тогда завезти 8 тысяч 576 тонн такого угля.

Более года длились разбирательства, в том числе судебные. Зараженный уголь все-таки удалось вывезти.