Общество

О работе ТЭЦ Бишкека рассказали в мэрии

Главная теплоэлектроцентраль столицы продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая стабильный и бесперебойный отпуск электрической и тепловой энергии потребителям столицы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По состоянию на 2 февраля средняя электрическая мощность ТЭЦ составляет 455 мегаватт. Суточный отпуск тепловой энергии достигает 9 тысяч 285 гигакалорий, а выработка электрической энергии — 10 миллионов 925 тысяч киловатт-часов. Суточный расход топлива при этом составляет 7 тысяч 831 тысячу тонн угля и 368 тысяч нормальных кубических метров.

На ТЭЦ установлены 15 котлоагрегатов, 7 турбоагрегатов с поперечными связями, а также 2 энергоблока — № 3 и 4.

Сейчас в работе находятся девять котлоагрегатов, четыре турбоагрегата с поперечными связями и оба энергоблока.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов для надежного обеспечения отпуска электрической и тепловой энергии на ТЭЦ запланирована поставка 1,4 миллиона тонн угля. График поставок топлива рассчитан до полного завершения отопительного сезона.

Остаток угля на складе ТЭЦ по состоянию на 2 февраля составляет 204 тысячи 537 тонн, что позволяет обеспечить устойчивую и бесперебойную работу станции в текущий отопительный период.

ТЭЦ продолжает функционировать в стабильном режиме, принимая все необходимые меры для надежного энергоснабжения населения и предприятий города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360218/
просмотров: 845
