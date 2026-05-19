Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Кенией и Палестиной в Бишкеке

Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире «Кубок трех наций», который пройдет в Бишкеке в рамках июньских дней ФИФА. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Подопечные Роберта Просинечки проведут два матча на стадионе имени Долона Омурзакова.

3 июня сборная Кыргызстана встретится с национальной командой Кении.

9 июня — со сборной Палестины. Начало обеих игр — в 18:30.

Отмечается, что международный турнир станет одним из ключевых этапов подготовки национальной сборной к Кубку Азии 2027 года.