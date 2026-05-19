Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Кенией и Палестиной в Бишкеке

Национальная сборная Кыргызстана по футболу примет участие в международном турнире «Кубок трех наций», который пройдет в Бишкеке в рамках июньских дней ФИФА. Об этом сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Подопечные Роберта Просинечки проведут два матча на стадионе имени Долона Омурзакова.

  • 3 июня сборная Кыргызстана встретится с национальной командой Кении. 
  • 9 июня — со сборной Палестины. Начало обеих игр — в 18:30.

Отмечается, что международный турнир станет одним из ключевых этапов подготовки национальной сборной к Кубку Азии 2027 года.
Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев завоевал золото для сборной КР
Юная кыргызстанка завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS
Турнир Ural FC 12: кыргызстанский боец Руслан Касымалы уулу дисквалифицирован
Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
«Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
