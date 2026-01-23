18:41
Экономика

«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году

Фото Минэнерго. Добыча угля на Кара-Кече

Государственное предприятие «Кыргызкомур» в прошлом году добыло 1 миллион 373,8 тысячи тонн угля. Об этом сообщили на коллегии Министерства энергетики.

Как отмечается, на сегодня активная добыча ведется по девяти лицензиям. В 2025-м официально открыли месторождения:

  • Сулюкту талаа — 11;
  • Бешбурхан;
  • Маркай;
  • Торугарт — 1;
  • Кожо-Келен.

В настоящее время на всех указанных участках идут горнодобывающие работы.

Для бесперебойного снабжения населения топливом специалисты совместно с местными властями организовали работу 142 угольных складов. Помимо этого, предприятие возобновило доставку угля железнодорожным транспортом на топливные базы Чуйской долины и Бишкека.

Важным шагом в улучшении экологии и повышении качества топлива стала модернизация разреза Кара-Кече. Там установили и ввели в эксплуатацию два современных углесортировочных комплекса, которые обеспечивают поставку качественного кускового топлива потребителям, подчеркнули в Минэнерго.
