Садыр Жапаров наградил сотрудников МВД за раскрытие резонансных преступлений

Президент Садыр Жапаров подписал Указ о награждении ряда сотрудников органов внутренних дел государственными наградами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Отмечается, что награды вручены за образцовое исполнение служебного долга, значительный вклад в борьбу с преступностью, а также за раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс на территории республики.
Орденом «Эрдик» награждены:
- следователь следственной службы ГУВД Чуйской области полковник милиции Таалайбек Акунбеков;
- оперуполномоченный боец 4-го отдела специального отряда быстрого реагирования МВД подполковник милиции Эркин Алагозов;
- заместитель начальника 6-го управления, начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере IT-технологий Главного управления уголовного розыска МВД, полковник милиции Самат Алсеитов;
- заместитель начальника Главного управления МВД майор милиции Аскар Жыргалбеков.
Медалью «Ардак» награждены:
- начальник отдела информационно-технического обеспечения управления информационных технологий Главного управления информационных технологий МВД майор милиции Омурбек Ашырбаев;
- заместитель начальника экспертно-криминалистической службы МВД подполковник милиции Дамира Мамырова;
- следователь следственной службы ГУВД Бишкека подполковник милиции Асылбек Турганбаев.