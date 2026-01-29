12:35
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

В Джумгале на предприятие по добыче угля наложен штраф почти 1,5 миллиона сомов

Региональное управление службы по земельному и водному надзору по Нарынской области провело проверку деятельности ОсОО «Шанси Коал Инвестмент Групп», осуществляющего добычу угля на территории Мин-Кушского айыльного аймака Джумгальского района. Об этом сообщает Минводсельпром.

По его данным, в ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства. По ее итогам на субъект предпринимательства наложен штраф в размере 17 тысяч сомов.

Кроме этого, за использование поверхностных вод с 2024 по 2025 год ОсОО выдано письменное предписание о необходимости оплаты 1 миллиона 484 тысяч 280 сомов. Срок исполнения предписания составляет один месяц.

Принятые меры направлены на обеспечение соблюдения норм земельного и водного законодательства Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359754/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
«Кыргызкомур» добыл более 1,3 миллиона тонн угля в 2025 году
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
В мэрии Нарына рассказали, сколько в город завезли угля и почем его продают
За россыпной уголь в Бишкеке и Чуйской области хотят ввести штрафы
Ради обогащения вредят экологии. Президенту рассказали о добыче сары таша в Алае
ГКНБ предупредил о недопустимости искусственного повышения цен на уголь
ГКНБ вмешался — уголь подешевел: итоги рейда в Нарынской области
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
Где в Бишкеке продают уголь. Адреса
Запасов угля на ТЭЦ Бишкека достаточно для бесперебойной работы
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! подвел итоги благотворительной кампании в&nbsp;Нарыне Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
29 января, четверг
12:30
Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в Жогорку Кенеш Новый автосезон у депутатов: на чем сегодня приезжают в...
12:23
В Баткене ввели в эксплуатацию новую высоковольтную подстанцию «Суу-Баши»
12:11
В Джумгале на предприятие по добыче угля наложен штраф почти 1,5 миллиона сомов
11:53
Переход на 12-летнее обучение. В 2026 году выделят более миллиарда сомов
11:42
Мобильный оператор О! подвел итоги благотворительной кампании в Нарыне