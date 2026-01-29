В Джумгале на предприятие по добыче угля наложен штраф почти 1,5 миллиона сомов

Региональное управление службы по земельному и водному надзору по Нарынской области провело проверку деятельности ОсОО «Шанси Коал Инвестмент Групп», осуществляющего добычу угля на территории Мин-Кушского айыльного аймака Джумгальского района. Об этом сообщает Минводсельпром.
По его данным, в ходе проверки выявлены нарушения требований действующего законодательства. По ее итогам на субъект предпринимательства наложен штраф в размере 17 тысяч сомов.
Принятые меры направлены на обеспечение соблюдения норм земельного и водного законодательства Кыргызской Республики.