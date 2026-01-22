13:19
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Экономика

В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт

В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт. Об этом стало известно на встрече министра энергетики Таалайбека Ибраева с руководством консорциума компаний GPRC, NRP и KCG — Константином Пановко и Александром Онгом.

Как отметила пресс-служба Минэнерго, глава ведомства предложил консорциуму изучить возможность возведения тепловых электрических станций (ТЭС) непосредственно на базе угольных месторождений республики.

Представители компаний подтвердили готовность разработать, профинансировать и построить три тепловые станции.

Мощность каждой единицы составит 350 мегаватт, а общая установленная мощность проекта достигнет 1 тысячи 50 мегаватт. Инвесторы намерены применить технологии чистого угля, которые соответствуют международным стандартам экологической безопасности.

Партнеры подчеркнули, что обладают необходимым опытом создания аналогичных объектов. Использование современных систем обеспечит надежную и бесперебойную генерацию энергии. В ближайшее время специалисты проведут исследования характеристик местного угля, включая его калорийность, зольность, влажность, содержание серы и фосфора, а также выход летучих веществ.

Министр энергетики призвал их приступить к изысканиям и пообещал, что ведомство окажет всестороннюю поддержку для успешного запуска проекта.

  • Natural Resource Partners LP (NRP) — диверсифицированная компания по добыче природных ресурсов, владеющая запасами угля и других полезных ископаемых в США. Основная прибыль формируется за счет роялти и других пассивных доходов.

  • Kazakh Construction Group (KCG) — фирма, занимающаяся строительством и эксплуатацией в нефтегазовом секторе Казахстана. Основана в 2002 году.

  • German Consulting Group GmbH (GPRC) — группа консультантов, базирующаяся в Европе. Компания обладает опытом в стратегическом принятии решений для государственных органов, безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, разработке и внедрении стратегий для организаций.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358874/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Нарына рассказали, сколько в город завезли угля и почем его продают
В новогодние каникулы энергетики Кыргызстана будут работать в штатном режиме
Экономические итоги 2025 года: семь знаковых событий в экономике Кыргызстана
За россыпной уголь в Бишкеке и Чуйской области хотят ввести штрафы
С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник
«Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Садыр Жапаров рассказал, как Кыргызстан добивается энергетической независимости
В городе Ош отметили День энергетика и наградили работников отрасли
День энергетика: министр обозначил проблемы и приоритеты отрасли
Адылбек Касымалиев поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником
Популярные новости
Китайский инвестор вложит средства в&nbsp;крупный проект в&nbsp;Кыргызстане Китайский инвестор вложит средства в крупный проект в Кыргызстане
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
Бизнес
Башенные часы &laquo;Кыргызтелекома&raquo; временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ
Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Пока одни тратят, другие возвращают: больше выгоды с премиум-подпиской O!Prime
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
22 января, четверг
13:18
Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для профилактических работ Башенные часы «Кыргызтелекома» временно остановлены для...
13:04
В Узгене младенцу делали насечки на спине. Он скончался
12:59
Мировые потоки прямых иностранных инвестиций выросли после двух лет спада
12:58
В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт
12:54
В Бишкеке задержан подозреваемый в серии мошенничеств в особо крупном размере