В Кыргызстане планируют запуск угольных ТЭС мощностью 1 тысяча 50 мегаватт. Об этом стало известно на встрече министра энергетики Таалайбека Ибраева с руководством консорциума компаний GPRC, NRP и KCG — Константином Пановко и Александром Онгом.

Как отметила пресс-служба Минэнерго, глава ведомства предложил консорциуму изучить возможность возведения тепловых электрических станций (ТЭС) непосредственно на базе угольных месторождений республики.

Представители компаний подтвердили готовность разработать, профинансировать и построить три тепловые станции.

Мощность каждой единицы составит 350 мегаватт, а общая установленная мощность проекта достигнет 1 тысячи 50 мегаватт. Инвесторы намерены применить технологии чистого угля, которые соответствуют международным стандартам экологической безопасности.

Партнеры подчеркнули, что обладают необходимым опытом создания аналогичных объектов. Использование современных систем обеспечит надежную и бесперебойную генерацию энергии. В ближайшее время специалисты проведут исследования характеристик местного угля, включая его калорийность, зольность, влажность, содержание серы и фосфора, а также выход летучих веществ.

Министр энергетики призвал их приступить к изысканиям и пообещал, что ведомство окажет всестороннюю поддержку для успешного запуска проекта.

Natural Resource Partners LP (NRP) — диверсифицированная компания по добыче природных ресурсов, владеющая запасами угля и других полезных ископаемых в США. Основная прибыль формируется за счет роялти и других пассивных доходов.

Kazakh Construction Group (KCG) — фирма, занимающаяся строительством и эксплуатацией в нефтегазовом секторе Казахстана. Основана в 2002 году.