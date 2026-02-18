Как Бишкек продает золу от ТЭЦ и превращает расходы в доходы

На экологическом совете мэр Бишкека Айбек Джунушалиев прокомментировал ситуацию с золой от столичной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Город столкнулся с экологической проблемой: золоотвалы, ранее расположенные вдали от населенных пунктов, сегодня находятся в черте столицы и создают риск загрязнения воздуха.

ТЭЦ, работающая более 60 лет и снабжающая Бишкек теплом и электроэнергией, постоянно сталкивалась с проблемой утилизации золы, образующейся при сжигании угля.

По словам Айбека Джунушалиева, муниципальное предприятие «Тазалык» готово вывозить золу с ТЭЦ только в том случае, если ее будут фасовать в мешки.

Он рассказал о новой политике обращения с золой. Ранее уборка обходилась ТЭЦ более чем в 30 миллионов сомов в год, однако в 2026-м золу планируют продавать по 2,5 тысячи за тонну, а с налогами — 2 тысячи 900 сомов.

Если раньше муниципалитет тратил средства на уборку и вывоз золы, то теперь мы получаем доход. Отработанный продукт уже готов к продаже. Айбек Джунушалиев

Он заметил, что отечественная зола используется для производства брусчатки, кирпича и шифера. Это позволяет перерабатывать отходы ТЭЦ в строительные материалы и снижать нагрузку на бюджет города.

Передача теплоцентрали под управление мэрии в 2024 году стала ключевым моментом для начала масштабных преобразований. С этого времени объект активно модернизируют. Именно эти усилия, по словам главы столицы, позволили внедрить новые подходы к обращению с зольными отходами.