13:19
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Власть

Сначала асфальт, потом подземка: странная логика мэрии Бишкека удивила депутатов

В Бишкеке нашли уникальный способ проектирования дорог — по комментариям в соцсетях. Депутат Медербек Саккараев на заседании парламентского комитета поинтересовался у чиновников, как так вышло: на проспекте Чингиза Айтматова уложили шикарную дорогу, и только после начали рыть подземные переходы. Ведь перед строительством проект должны утверждать все службы.

Ответ вице-мэра Рамиза Алиева поражает «урбанистической логикой». Оказывается, изначально мэрия планировала сделать надземные мосты. Но когда в соцсетях горожане возмутились и потребовали подземки, власти проявили «чуткость», оперативно переделали проект и начали крушить только что сделанную трассу.

«Мы учли мнение горожан», — заметил вице-мэр.

Депутат Саккараев резонно отметил, что портить облик города надземными конструкциями изначально было плохой идеей.

Напомним, в ноябре 2025 года, сразу после помпезной реконструкции участка проспекта Айтматова от Ахунбаева до Масалиева, бишкекчане столкнулись с суровой реальностью: с дороги исчезла часть пешеходных переходов. Людям приходилось либо наматывать километры до ближайшей «зебры», либо рисковать жизнью и перебегать оживленную трассу. После волны общественного резонанса и жалоб горожан на этом отрезке все же построил четыре подземных пешеходных перехода.
Ссылка: https://24.kg/vlast/374406/
просмотров: 653
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке перекраивают проспект Айтматова. Появятся новые дороги и заезды
Дерево повисло на проводах на проспекте Айтматова: горожане просят принять меры
Мэрия Бишкека хочет за 10 дней установить 11 остановок на проспекте Айтматова
Подземный переход построят между КГТУ и кинотеатром «Манас»
В пешеходном переходе на проспекте Айтматова поставят дополнительные ограждения
В Бишкеке для движения транспорта открыли участок проспекта Чингиза Айтматова
В Бишкеке с 1 января временно закроют участок проспекта Чингиза Айтматова
Что происходит с подземным переходом на Айтматова: объект скоро откроют
Пожарные не смогли подъехать к жилому комплексу из-за перекрытий на Айтматова
Еще три подземных перехода построят в Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова
Популярные новости
Садыр Жапаров обратился к&nbsp;мировым лидерам перед выборами в&nbsp;Совбез ООН Садыр Жапаров обратился к мировым лидерам перед выборами в Совбез ООН
Делегация США перед вылетом из&nbsp;Китая выбросила все, что выдали местные чиновники Делегация США перед вылетом из Китая выбросила все, что выдали местные чиновники
Канатбек Абдрахматов освобожден от&nbsp;должности президента Академии наук&nbsp;КР Канатбек Абдрахматов освобожден от должности президента Академии наук КР
Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в&nbsp;Туркестане Садыр Жапаров посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане
Бизнес
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
19 мая, вторник
13:18
На Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график и цены На Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график...
13:15
На Азизу Абдирасулову завели уголовное дело? Правозащитница требует ответа
13:06
Нацбанк отменил ограничения на транзитные внешнеторговые расчеты
13:02
Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
12:57
Альтернативная автодорога север — юг откроется для проезда с 1 июня