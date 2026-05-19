Стратегическая альтернативная автомобильная дорога север — юг будет временно открыта для проезда с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.
По ее данным, в настоящее время ведутся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности.
Уточняется, что дорога будет открыта для движения транспорта с июня по ноябрь.
В ведомстве призвали водителей не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.
Альтернативная автодорога север — юг — стратегическая трасса протяженностью 433 километра, соединяющая север и юг Кыргызстана в обход дороги Бишкек — Ош. Маршрут проходит по направлению Балыкчи — Кочкор — Казарман — Джалал-Абад. Проект включает сложные инженерные сооружения, в том числе тоннель через перевал Кок-Арт протяженностью около 3,8 километра.
Строительство дороги началось в 2014 году. Полноценный ввод трассы в эксплуатацию неоднократно переносился.