Альтернативная автодорога север — юг откроется для проезда с 1 июня

Стратегическая альтернативная автомобильная дорога север — юг будет временно открыта для проезда с 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, в настоящее время ведутся подготовительные работы к открытию сезонного проезда, а также дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности.

Уточняется, что дорога будет открыта для движения транспорта с июня по ноябрь.

В ведомстве призвали водителей не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.