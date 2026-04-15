На ТЭЦ Бишкека подвели итоги отопительного сезона

На базе ТЭЦ Бишкека под председательством мэра Айбека Джунушалиева и председателя БГК Бекжана Усеналиева состоялось заседание коллегии по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2025–2026 годов и подготовке к предстоящему отопительному сезону.

По данным столичного муниципалитета, подведены итоги работы муниципальных предприятий «Бишкектеплоэнерго», «Бишкек ТЭЦ» и «Бишкектеплосеть», которые с 2024 года находятся в ведении мэрии столицы.

Градоначальник особо отметил, что в рамках комплексной подготовки муниципальных предприятий и экологической политики города в 2025 году на ТЭЦ запущена система очистки дымовых газов.

Значимым событием в 2025 году стало введение в эксплуатацию насосной станции № 3 МП «Бишкектеплосеть», которая была запланирована еще в 1985 году. Проект реализован за счет собственных средств предприятия.

Еще одним успешно завершенным проектом МП «Бишкектеплосеть» стал проект Всемирного банка по повышению эффективности теплоснабжения: модернизированы тепловые пункты, реконструированы сети, установлены современные приборы учета и закуплена специализированная техника.

В целях улучшения экологической ситуации в 2025 году предприятием «Бишкектеплоэнерго» на пяти котельных установлены тепловые насосы, что позволило сократить сжигание угля примерно на 385 тонн.

На заседании отмечено, что на очистку карты золоотвала затрачивалось около 30 миллионов сомов, а теперь ТЭЦ реализует сухую золу по 2 тысячи 815 сомов за тонну (с учетом налогов).

Также изношенность тепловых сетей требует проведения гидравлических испытаний, в ходе которых выявляется множество повреждений. Это увеличивает сроки ремонта с 30 до 40 дней, поэтому важно начинать работы раньше. Дополнительно в теплый период возрастает нагрузка на энергосистему из-за активного использования кондиционеров и водонагревателей, что также учитывается при планировании.

По итогам коллегии Айбек Джунушалиев поставил конкретные задачи по дальнейшему повышению надежности энергоснабжения, сокращению потерь и улучшению качества предоставляемых услуг населению.