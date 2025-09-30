09:24
Экономика

В Кыргызстане депозитная база коммерческих банков выросла на 21,1 процента

В Кыргызстане депозитная база коммерческих банков выросла на 21,1 процента. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

Отмечается, что общая депозитная база банковского сектора составила 717,6 миллиарда сомов.

Рост по категориям составил:

депозиты юридических лиц — 304,9 миллиарда сомов (23,8 процента),
депозиты физических лиц — 247,6 миллиарда сомов (19,2 процента),
депозиты органов власти — 62,5 миллиарда сомов (20,8 процента),
депозиты нерезидентов — 90,7 миллиарда сомов (20,3 процента),
депозиты других финансово-кредитных организаций — 12 миллиарда сомов (5,4 процента).

Уровень долларизации кредитного портфеля банковского сектора составил 17,8 процента и снизился на 2,2 процента с начала 2025 года.

Долларизация депозитной базы банковского сектора составила 37,8 процента, снизившись на 5,1 процента.
