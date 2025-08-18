Минздрав приглашает молодых специалистов в программу «Депозит врача»

Министерство здравоохранения приглашает врачей в возрасте до 35 лет, работающих в государственных медицинских учреждениях, расположенных в отдаленных районах, небольших городах и сельской местности, а также выпускников ординатуры, планирующих работать в регионах, принять участие в программе «Депозит врача».

По данным пресс-центра ведомства, программа направлена на улучшение доступности медицинской помощи населению в отдаленных районах страны и материальную поддержку молодых медиков, работающих в этих регионах.

В настоящее время сумма стимулирующей выплаты составляет 66 тысяч сомов ежеквартально.

Получить дополнительную информацию можно по телефону: 0778204571.

Ранее сообщалось, что в программе «Депозит врача» участвует около 400 медиков.