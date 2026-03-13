11:09
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Общество

Минздрав намерен расширить число участников программы «Депозит врача»

Минздрав намерен расширить число участников программы «Депозит врача». Об этом на совместном заседании двух депутатских групп заявил первый замглавы ведомства Тилек Мамадалиев.

По его словам, сегодня в данной программе участвует 500 молодых специалистов.

«В настоящее время сумма стимулирующей выплаты составляет 66 тысяч сомов ежеквартально. Мы хотим расширить число участников еще на 2 тысячи. Тогда это число составит 2,5 тысячи, что позволит улучшить ситуацию с кадрами в регионах», — добавил Тилек Мамадалиев.

Напомним, что Министерство здравоохранения приглашает врачей до 35 лет, работающих в государственных медицинских учреждениях, расположенных в отдаленных районах, небольших городах и сельской местности, а также выпускников ординатуры, планирующих работать в регионах, принять участие в программе «Депозит врача».

Программа направлена на улучшение доступности медицинской помощи населению в отдаленных районах страны и материальную поддержку молодых медиков, работающих в этих регионах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365797/
просмотров: 207
Версия для печати
Материалы по теме
Задержание нефролога. Случай пациентки изначально был сложным — Барыктабасова
Ампутировали девочке ногу. За что задержали нефролога в Бишкеке
В Бишкеке задержали известного нефролога, трансплантолога Насиру Бейшебаеву
Возвращайтесь из-за рубежа! Минздрав КР обещает создать достойные условия врачам
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
Минфин объявил аукцион по размещению 20 миллиардов сомов в депозиты комбанков
В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку
Пять тысяч медработников в КР получат ипотечные квартиры вне очереди
Поддержку молодым врачам пообещал и. о. главы Минздрава Кыргызстана
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
13 марта, пятница
11:05
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть дост...
11:04
В Кыргызстане не хватает 2 тысячи семейных врачей
11:02
Пострадавших от массового отравления в Бишкеке начали выписывать из больницы
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 марта
10:58
Бензовоз и Sonata столкнулись в Караколе: водитель легковушки погиб