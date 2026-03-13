Минздрав намерен расширить число участников программы «Депозит врача». Об этом на совместном заседании двух депутатских групп заявил первый замглавы ведомства Тилек Мамадалиев.

По его словам, сегодня в данной программе участвует 500 молодых специалистов.

«В настоящее время сумма стимулирующей выплаты составляет 66 тысяч сомов ежеквартально. Мы хотим расширить число участников еще на 2 тысячи. Тогда это число составит 2,5 тысячи, что позволит улучшить ситуацию с кадрами в регионах», — добавил Тилек Мамадалиев.

Напомним, что Министерство здравоохранения приглашает врачей до 35 лет, работающих в государственных медицинских учреждениях, расположенных в отдаленных районах, небольших городах и сельской местности, а также выпускников ординатуры, планирующих работать в регионах, принять участие в программе «Депозит врача».

Программа направлена на улучшение доступности медицинской помощи населению в отдаленных районах страны и материальную поддержку молодых медиков, работающих в этих регионах.