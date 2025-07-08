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Общество

Детский депозит оформлен на 3 тысячи 373 сироты

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров рассказал об основных достижениях ведомства за первые пять месяцев 2025 года. Он отметил успешность проекта «Келечекке салым» («Вклад в будущее»).

По его данным, с июля 2024 года введен детский депозит сирот на сумму 500 тысяч сомов, которые дети смогут получить по достижении 18 лет на образование, здоровье или первый взнос по ипотеке.

Сейчас в списках 3 тысячи 373 ребенка, на их счета переведено более 544 миллионов сомов. Уже есть первые успешные примеры использования этих средств.

Так, в январе этого года один ребенок из Октябрьского района города Бишкека использовал средства со своего депозита — $1 тысячу 440 — для оплаты первого года обучения в университете в Малайзии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335507/
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