Экономика

Минфин объявил аукцион по размещению 20 миллиардов сомов в депозиты комбанков

Минфин Кыргызстана объявил аукцион по размещению временно свободных средств бюджета в депозиты коммерческих банков на 19 января, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, размещаются временно свободные средства бюджетов сроком на 12 месяцев.

«Общий объем средств, выносимых на аукцион, составляет 20 миллиардов сомов. Средства распределены на 21 лот с объемом от 100 миллионов до 2,8 миллиарда сомов. По всем лотам установлен единый срок размещения — 12 месяцев, стартовая процентная ставка — 11 процентов годовых.

Проведение аукциона поручено ЗАО «Кыргызская фондовая биржа».
