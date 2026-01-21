Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов

Активы банков Кыргызстана, по данным за 11 месяцев 2025 года, достигли 1 триллиона 181,1 миллиарда сомов. Об этом сообщил Национальный банк.

По его данным, за 11 месяцев 2025 года активы банков выросли на 44,9 процента. При этом кредитный портфель расширился на 43,6 процента, составив 489,3 миллиарда сомов.

Самую заметную динамику продемонстрировал сектор исламских финансов — рост составил 100,8 процента, а объем увеличился до 18,1 миллиарда сомов.

Параллельно с этим банки зафиксировали приток сбережений — объем депозитов вырос на 38,8 процента и составил 822,4 миллиарда сомов.

В республике работают 21 коммерческий банк и 306 филиалов.