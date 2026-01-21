15:29
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Экономика

Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов

Активы банков Кыргызстана, по данным за 11 месяцев 2025 года, достигли 1 триллиона 181,1 миллиарда сомов. Об этом сообщил Национальный банк.

По его данным, за 11 месяцев 2025 года активы банков выросли на 44,9 процента. При этом кредитный портфель расширился на 43,6 процента, составив 489,3 миллиарда сомов.

Самую заметную динамику продемонстрировал сектор исламских финансов — рост составил 100,8 процента, а объем увеличился до 18,1 миллиарда сомов.

Параллельно с этим банки зафиксировали приток сбережений — объем депозитов вырос на 38,8 процента и составил 822,4 миллиарда сомов.

В республике работают 21 коммерческий банк и 306 филиалов.

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358743/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Двадцать третий по счету. Нацбанк выдал лицензию «Алма Финанс Банку»
Минфин объявил аукцион по размещению 20 миллиардов сомов в депозиты комбанков
Как коммерческие банки будут работать в новогодние праздники
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
«Фридом банк Казахстан» хочет создать «дочку» в Кыргызстане
В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков
ЕС не может обосновать санкционное давление на банки Кыргызстана — глава МИД
Прибыль финансового сектора Кыргызстана возросла почти вдвое
В КР объем финансирования по исламским принципам увеличился на 82,4 процента
Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане курс тенге может рухнуть в&nbsp;любой момент&nbsp;&mdash; Reuters В Казахстане курс тенге может рухнуть в любой момент — Reuters
Рубль и&nbsp;доллар дорожают, у&nbsp;юаня новый рекорд. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;января Рубль и доллар дорожают, у юаня новый рекорд. Курс валют на 19 января
Сом подешевел ко&nbsp;всем основным валютам, кроме доллара. Курс на&nbsp;20&nbsp;января Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 20 января
ВВП Кыргызстана по&nbsp;итогам 2025 года составил почти 2&nbsp;триллиона сомов ВВП Кыргызстана по итогам 2025 года составил почти 2 триллиона сомов
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
21 января, среда
15:19
Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов
15:17
После скандала в Чуйском районе назначен новый аким
15:09
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
14:40
Минцифры: Мужчины не смогут получать женские ПИН, а женщины — мужские
14:38
Производство товарной рыбы в Кыргызстане превысило 19,5 тысячи тонн в 2025 году