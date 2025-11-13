Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов

Инвестиционный портфель Агентства по защите банковских вкладов (депозитов) с начала года по 1 ноября 2025-го вырос на 1 миллиард 726,7 миллиона сомов, или 25,3 процента, составив 8 миллиардов 544 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Агентство по Закону «О защите банковских вкладов (депозитов)» инвестирует свободные средства фонда в ценные бумаги, выпущенные кабинетом министров и Национальным банком. Инвестирование способствует получению дохода, увеличивает возможности по выплате компенсаций и наращивает потенциал развития агентства.

На 1 ноября этого года доля вложений в ноты НБ КР составила 8,28 процента от совокупного портфеля, а вложений в государственные казначейские векселя (ГКВ) и государственные казначейские облигации (ГКО) — 91,72 процента.

Доходы от инвестиций

Доходы от инвестиций средств фонда в государственные ценные бумаги (ГЦБ) за 10 месяцев 2025-го составили 837,6 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года они выросли на 162,3 миллиона сомов, или 24 процента.

Рост доходов связан с диверсификацией средств из краткосрочных в долгосрочные ГЦБ и увеличением объема инвестиционного портфеля.