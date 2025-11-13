Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов

Инвестиционный портфель Агентства по защите банковских вкладов (депозитов) с начала года по 1 ноября 2025-го вырос на 1 миллиард 726,7 миллиона сомов, или 25,3 процента, составив 8 миллиардов 544 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Агентство по Закону «О защите банковских вкладов (депозитов)» инвестирует свободные средства фонда в ценные бумаги, выпущенные кабинетом министров и Национальным банком. Инвестирование способствует получению дохода, увеличивает возможности по выплате компенсаций и наращивает потенциал развития агентства.
На 1 ноября этого года доля вложений в ноты НБ КР составила 8,28 процента от совокупного портфеля, а вложений в государственные казначейские векселя (ГКВ) и государственные казначейские облигации (ГКО) — 91,72 процента.
Доходы от инвестиций
Доходы от инвестиций средств фонда в государственные ценные бумаги (ГЦБ) за 10 месяцев 2025-го составили 837,6 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года они выросли на 162,3 миллиона сомов, или 24 процента.
Рост доходов связан с диверсификацией средств из краткосрочных в долгосрочные ГЦБ и увеличением объема инвестиционного портфеля.
|
Вид ГЦБ
|
Доход за 10 месяцев 2024 года (млн сомов)
|
Доход за 10 месяцев 2025 года (млн сомов)
|
Ноты
|
298,8
|
18,7
|
ГКВ
|
75,3
|
85,6
|
ГКО
|
301,2
|
733,3
|
Всего
|
675,3
|
837,6