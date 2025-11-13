17:30
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Инвестиционный портфель Агентства по защите депозитов достиг 8,5 миллиарда сомов

Инвестиционный портфель Агентства по защите банковских вкладов (депозитов) с начала года по 1 ноября 2025-го вырос на 1 миллиард 726,7 миллиона сомов, или 25,3 процента, составив 8 миллиардов 544 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Агентство по Закону «О защите банковских вкладов (депозитов)» инвестирует свободные средства фонда в ценные бумаги, выпущенные кабинетом министров и Национальным банком. Инвестирование способствует получению дохода, увеличивает возможности по выплате компенсаций и наращивает потенциал развития агентства.

На 1 ноября этого года доля вложений в ноты НБ КР составила 8,28 процента от совокупного портфеля, а вложений в государственные казначейские векселя (ГКВ) и государственные казначейские облигации (ГКО) — 91,72 процента.

Доходы от инвестиций

Доходы от инвестиций средств фонда в государственные ценные бумаги (ГЦБ) за 10 месяцев 2025-го составили 837,6 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года они выросли на 162,3 миллиона сомов, или 24 процента.

Рост доходов связан с диверсификацией средств из краткосрочных в долгосрочные ГЦБ и увеличением объема инвестиционного портфеля.

Вид ГЦБ

Доход за 10 месяцев 2024 года (млн сомов)

Доход за 10 месяцев 2025 года (млн сомов)

Ноты

298,8

18,7

ГКВ

75,3

85,6

ГКО

301,2

733,3

Всего

675,3

837,6
