Активы банков Кыргызстана превысили 1 триллион сомов

С начала года суммарные активы банковского сектора Кыргызстана увеличились на 38 процентов и достигли 1 триллиона 125,2 миллиарда сомов. Об этом сообщил Нацбанк.

По его данным, значительный приток средств обеспечили вкладчики: объем депозитов вырос на 35 процентов и достиг 800 миллиардов сомов.

Кредитный портфель финансовых институтов также показал существенный рост. Общий объем выданных займов вырос на 40,2 процента — до 477,7 миллиарда сомов.

Объем финансирования, выделенного по исламским принципам, увеличился сразу на 91,5 процента. К концу октября показатель составил 17,3 миллиарда сомов, что свидетельствует о растущем интересе населения и бизнеса к альтернативным финансовым инструментам.