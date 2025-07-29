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Экономика

До 1,012 триллиона сомов увеличились активы банковского сектора Кыргызстана

С начала 2025 года суммарные активы банковского сектора Кыргызстана увеличились на 24,1 процента и достигли 1 триллиона 12 миллиардов сомов. Об этом сообщил Национальный банк КР по итогам первого полугодия.

Как отмечается, объем кредитного портфеля клиентов банковского сектора без учета кредитов предоставленных ФКО вырос на 22,4 процента — до 416,9 миллиардов сомов.

Объем финансирования по исламским принципам увеличился на 50,2 процента и составил 13,6 миллиарда сомов.

Общая депозитная база клиентов банковского сектора без учета депозитов ФКО выросла на 18,9 процента — до 704,2 миллиарда сомов.

По состоянию на 30 июня 2025 года, в Кыргызстане работали 21 коммерческий банк и 304 их филиала.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337859/
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