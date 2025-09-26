Повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС обсудил кабмин

В кабмине прошло совещание по вопросу выработки комплекса мер для повышения эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС.

Замглавы правительства Бакыт Торобаев подчеркнул важность внедрения эффективных цифровых механизмов по контролю и учету товаров, усиления уровня взаимодействия государственных органов, а также устранения условий, способствующих выпадению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Координация исполнения поставленных перед государственными органами задач будет осуществляться управлением контроля исполнения решений президента и кабмина и администрации главы государства.