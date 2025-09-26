10:27
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Экономика

Повышение эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС обсудил кабмин

В кабмине прошло совещание по вопросу выработки комплекса мер для повышения эффективности работы пунктов учета товаров ЕАЭС.

Замглавы правительства Бакыт Торобаев подчеркнул важность внедрения эффективных цифровых механизмов по контролю и учету товаров, усиления уровня взаимодействия государственных органов, а также устранения условий, способствующих выпадению налоговых поступлений в государственный бюджет.

Координация исполнения поставленных перед государственными органами задач будет осуществляться управлением контроля исполнения решений президента и кабмина и администрации главы государства.
https://24.kg/ekonomika/344997/
просмотров: 147
