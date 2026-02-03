12:12
Общество

Поставки товаров кыргызстанских продавцов через Wildberries в РФ урегулированы

Проблемы перемещения товаров кыргызских продавцов при реализации через маркетплейс Wildberries в России урегулированы. Вопрос рассмотрен 30 января в Москве на заседании Совета Евразийской экономической комиссии.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммерции КР, рассматривалось исполнение поручения Совета ЕЭК, инициированного 5 декабря 2025 года первым заместителем председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Поручение касалось практических трудностей, возникавших у кыргызских продавцов при продаже товаров через электронные торговые площадки, прежде всего через Wildberries.

В ходе совместной работы на площадке ЕЭК с участием уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза, представителей бизнеса Кыргызстана и электронных торговых площадок была оперативно проработана проблематика, связанная с перемещением товаров на склады Wildberries, расположенные на территории других государств — членов ЕАЭС.

По итогам согласована модель перемещения товаров кыргызских продавцов на склады Wildberries без перехода права собственности до момента реализации товаров физическим лицам. Указанная схема получила подтверждение со стороны уполномоченных органов Российской Федерации и позволит снять ранее возникавшие сложности при поставках.

В рамках реализации согласованной модели при перевозке товаров предусмотрено оформление двух основных товаросопроводительных документов — CMR и товарно-транспортной накладной (ТТН). Для разъяснения порядка их заполнения в ближайшее время Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики планирует провести информационный семинар с участием представителей Wildberries. О месте и дате его проведения сообщат дополнительно.

Совет ЕЭК также поручил продолжить мониторинг ситуации и при выявлении проблемных вопросов в сфере электронной торговли оперативно информировать для их дальнейшего урегулирования.
