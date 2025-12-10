Россия продлила срок действия упрощенного режима ввоза товаров из Кыргызстана

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении упрощенного оформления ввоза товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Кыргызстана. Новый срок действия льготной процедуры установлен до 25 декабря включительно.

В соответствующем документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, уточняется, что изменены условия указа от 24 октября 2025-го № 778, где раньше фигурировала дата 10 декабря.

Изменения вступают в силу с момента подписания указа и должны обеспечить продолжение льготных таможенных процедур на российско-казахском участке границы.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.