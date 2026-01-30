Против серых схем. Осенью в ЕАЭС стартует система прослеживаемости товаров

С 1 сентября 2026 года в ЕАЭС стартует система прослеживаемости товаров, сообщает Евразийская эколномическая комиссия.

Перечень товаров утвержден Советом ЕЭК. Отмечается, что на постоянной основе будут прослеживаться:

холодильники и морозильники бытовые (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),

машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),

аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС).

«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь – гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», – сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.