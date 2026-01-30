13:37
USD 87.45
EUR 104.66
RUB 1.14
Экономика

Против серых схем. Осенью в ЕАЭС стартует система прослеживаемости товаров

С 1 сентября 2026 года в ЕАЭС стартует система прослеживаемости товаров, сообщает Евразийская эколномическая комиссия.

Перечень товаров утвержден Советом ЕЭК. Отмечается, что на постоянной основе будут прослеживаться:

  • холодильники и морозильники бытовые (12 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),
  • машины стиральные, бытовые или для прачечных, включая машины, оснащенные отжимным устройством (6 кодов ТН ВЭД ЕАЭС),
  • аппаратура приемная для телевизионной связи, включающая или не включающая в свой состав широковещательный радиоприемник или аппаратуру, записывающую или воспроизводящую звук или изображение (16 кодов ТН ВЭД ЕАЭС).

«Мы создаем единое, прозрачное поле для бизнеса, где добросовестные предприниматели получают честные конкурентные условия. Для потребителей это в первую очередь – гарантия качества и безопасности приобретаемой продукции. Система позволит эффективно бороться с «серой» продукцией и укрепит экономическую безопасность всего Союза. Мы начинаем с ключевых категорий бытовой техники, планируем расширить этот перечень, делая наш общий рынок еще более цивилизованным и предсказуемым», – сказал министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/359857/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Документ об электронной торговле товарами в ЕАЭС направлен в страны «пятерки»
Еще один представитель Кыргызстана будет работать в руководстве ЕЭК
Допуск брокеров к участию в торгах на биржах стран ЕАЭС оформят документом
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ
Алмаз Абдекиров теперь замглавы департамента макроэкономической политики ЕЭК
Алмаз Давлетов стал замглавы департамента санитарных и ветеринарных мер ЕЭК
В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов
Новые правила онлайн-покупок в странах ЕАЭС вступят в силу с 1 июля 2026 года
Кыргызстан лидирует в ЕАЭС по росту объема промышленного производства
Программа каботажных перевозок полноценно заработает для стран ЕАЭС в 2026 году
Популярные новости
БЧК бетонируют: проект за&nbsp;37&nbsp;миллионов евро снизит потери воды в&nbsp;два раза БЧК бетонируют: проект за 37 миллионов евро снизит потери воды в два раза
Рубль, евро и&nbsp;тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;января Рубль, евро и тенге вновь подорожали относительно сома. Курс валют на 26 января
ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур ГНС выявляет фиктивное оформление электронных счетов-фактур
Рубль вновь дорожает, евро и&nbsp;юань бьют рекорды по&nbsp;цене. Курс валют на&nbsp;29&nbsp;января Рубль вновь дорожает, евро и юань бьют рекорды по цене. Курс валют на 29 января
Бизнес
BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на&nbsp;горнолыжные курорты BAKAI дарит больше выгоды этой зимой: повышенный кешбэк на горнолыжные курорты
Acıbadem: Год науки и&nbsp;значимых историй пациентов Acıbadem: Год науки и значимых историй пациентов
BAKAI дарит романтическую поездку на&nbsp;двоих ко&nbsp;Дню святого Валентина BAKAI дарит романтическую поездку на двоих ко Дню святого Валентина
MegaPay упростил доступ к&nbsp;бесконтактной оплате для пользователей MegaPay упростил доступ к бесконтактной оплате для пользователей
30 января, пятница
13:32
Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в селах Эдиль Байсалов: Сегодня бедности больше в городе, чем в...
13:30
В парламенте требуют разъяснений, будет ли снос домов на улице Шералиева
13:25
В столице КР часть сельхозземель отдадут под застройку
13:21
Депутат призвал кабмин обратиться в суд ЕАЭС по вопросу положения мигрантов в РФ
13:20
Игрушечный «гангстер» и его напарница: пара ворует товары в детском магазине