Шестьдесят видов отечественной сельхозпродукции экспортируется в 80 стран

В рамках государственной политики по поддержке экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции достигнуты значимые результаты по расширению внешних рынков сбыта, сообщает Минводсельпром.

По его данным, в частности, с Китайской Народной Республикой подписаны протоколы по 15 видам сельхозпродукции. В ближайшее время планируется подписание протоколов еще по трем видам.

Кроме того, по 17 видам сельхозпродукции создана возможность экспорта в Китай без подписания отдельных протоколов.

В целом для экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС в соответствующие реестры включены 462 предприятия, в КНР — 37, в Узбекистан — 53, в Турцию — 12, в государства Европейского союза — 68.

В настоящее время более 60 видов отечественной сельхозпродукции экспортируется в более чем 80 стран мира.

Ранее сообщалось, что в результате проведенной министерством работы получено разрешение на реализацию кыргызского меда на территории Евросоюза.

Реализация данных мер способствует увеличению экспортного потенциала республики, поддержке отечественных производителей и укреплению позиций на международных рынках.