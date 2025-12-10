11:46
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря

Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря и, вероятно, восстановит обязательную маркировку товаров из КР и Казахстана после завершения временного режима. Об этом сообщил эксперт Сергей Станкевич.

Он отметил, что ожидает мягкий сценарий возврата требований.

«Лучше не рубить топором, а действовать терапевтически. Регулятор здесь должен быть терапевтом, а не мясником», — пояснил Сергей Станкевич.

Он также допускает кратковременный рост цен после ужесточения из-за ухода нелегальных импортеров и последующее снижение, когда рынок адаптируется и конкуренция усилится.

По оценке эксперта, переход пройдет без серьезных сбоев при профессиональной работе ведомств. Главным риском он назвал возможные недоразумения между странами — участницами ЕАЭС.

Многолетние споры внутри союза о месте взимания таможенных платежей продолжают нарушать товарные потоки. Сергей Станкевич отметил, что маркировка снижает долю «серых» схем и усиливает конкуренцию среди добросовестных поставщиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Кыргызстана и Казахстана до 25 декабря. Послабление касается импорта для российских юрлиц и действует при соблюдении определенных условий.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.
