Россия может ужесточить правила импорта из Кыргызстана после 25 декабря и, вероятно, восстановит обязательную маркировку товаров из КР и Казахстана после завершения временного режима. Об этом сообщил эксперт Сергей Станкевич.

Он отметил, что ожидает мягкий сценарий возврата требований.

«Лучше не рубить топором, а действовать терапевтически. Регулятор здесь должен быть терапевтом, а не мясником», — пояснил Сергей Станкевич.

Он также допускает кратковременный рост цен после ужесточения из-за ухода нелегальных импортеров и последующее снижение, когда рынок адаптируется и конкуренция усилится.

По оценке эксперта, переход пройдет без серьезных сбоев при профессиональной работе ведомств. Главным риском он назвал возможные недоразумения между странами — участницами ЕАЭС.

Многолетние споры внутри союза о месте взимания таможенных платежей продолжают нарушать товарные потоки. Сергей Станкевич отметил, что маркировка снижает долю «серых» схем и усиливает конкуренцию среди добросовестных поставщиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил упрощенный ввоз товаров из Кыргызстана и Казахстана до 25 декабря. Послабление касается импорта для российских юрлиц и действует при соблюдении определенных условий.

Напомним, ЕАЭС тестировал пилотный проект по маркировке товаров, позволяющий всем государствам без дополнительных процедур отслеживать движение такой продукции по территории союза, ее происхождение и особенности. В конце сентября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности системы к полномасштабному запуску в пределах ЕАЭС, который и утвержден в Минске главами кабминов стран объединения.