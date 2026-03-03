23:03
Происшествия

В Кыргызстане пресекли ввоз электротоваров на более чем 5 миллионов сомов

На контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» пресечена попытка незаконного ввоза электротоваров на сумму более 5 миллионов сомов. Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

По ее данным, на пункте учета товаров вблизи КПП «Ак-Жол» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы выявлены два автомобиля, перевозившие электротовары марки Dyson без сопроводительных документов.

«В них находились 44 фена и 66 плоек для завивки волос. По предварительным подсчетам, общая стоимость продукции без сопроводительных документов превысила 5 миллионов сомов. По факту составлены соответствующие акты, транспортные средства водворены на штрафную стоянку», — говорится в сообщении.
