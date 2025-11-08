Сотрудники ГНС выявили товары без документов, подтверждающих происхождение

Сотрудники Налоговой службы в ходе рейдового налогового контроля в Бишкеке выявили склад, где находились сотовые телефоны и другие устройства без первичных документов, подтверждающих их происхождение.

При осмотре помещения склада обнаружены 487 сотовых телефонов, 1 тысяча 929 коробок беспроводной гарнитуры, 408 шнуров и кабелей, 9 планшетов без первичных документов.

По выявленным товарам составлены соответствующие акты. В настоящее время сотрудники ГНС ведут работу по установлению происхождения указанных товаров на предмет наличия либо отсутствия признаков неучтенного импорта на территорию страны.