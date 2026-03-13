Кыргызстанские товары выходят на рынок Узбекистана

12 марта в Ташкенте при содействии Торгового представительства Кыргызской Республики при Министерстве экономики и коммерции в РУз заключен экспортный контракт на $500 тысяч между отечественной компанией ОсОО «Алайку Органикс» и узбекистанской фирмой ОсОО Alaiku.

Такие соглашения между бизнесом двух стран являются важным шагом в развитии торгово-экономического сотрудничества между государствами.

Ранее Торговое представительство провело комплексную работу по продвижению продукции компании на рынок Узбекистана. В рамках данной работы оказано содействие в открытии юридического лица на территории РУз, проведен анализ местного рынка, осуществлен поиск складских помещений, а также предоставлены консультации по взаимодействию с государственными органами Узбекистана.

Кроме того, представительство организовало рабочие встречи с рядом крупнейших сетей супермаркетов РУз для обсуждения возможностей поставок отечественной продукции.

Торговое представительство и в дальнейшем будет продолжать работу по продвижению отечественных производителей на внешние рынки, содействовать расширению экспортных поставок и укреплению торгово-экономического партнерства.