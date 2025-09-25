08:34
Экономика

Сбор урожая риса начался в Баткенской области

Сбор урожая риса начался в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в регионе.

По ее данным, в этом году урожайность достигает до 37 центнеров с гектара.

Например, в Кадамджайском районе засеяно 3 тысячи 220 гектаров рисовых полей и ежегодно с них собирают около 12,2 тысячи тонн риса. Злак поступает как на внутренний рынок, так и на экспорт — в Узбекистан, Казахстан, Россию и США.

Отмечается, что для повышения урожайности риса фермерам предлагают семена новых сортов, требующих меньше воды. В области также внедряют современные методы земледелия.

В этом году урожай баткенского риса ожидается на уровне 15 тысяч тонн.
