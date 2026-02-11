13:40
Кабмин отчитался о рекордах, но депутат указала на гниющий у дорог урожай

Депутат Медина Кайрылбекова раскритиковала отчет кабинета министров о рекордном урожае, заявив об остром отсутствии рынков сбыта для фермеров.

В отчете вы указываете, что в Манасском районе Таласской области собрано по 25 тонн болгарского перца с гектара. Но сбыта нет. Вы не видели горы перца, валяющиеся вдоль дорог!

Медина Кайрылбекова

Она потребовала от профильного министерства наладить каналы сбыта продукции.

из презентации зампредседателя кабмина Бакыта Торобаева
Фото из презентации зампредседателя кабмина Бакыта Торобаева

Также парламентарий предложила открывать на местах современные лаборатории, которые будут исследовать почву и давать фермерам четкие рекомендации, какие культуры выгоднее сеять в их регионе.

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в ответ пояснил, что фермеры не выбрасывают продукцию, а просто проводят сортировку товара прямо вдоль дорог.

Однако Медина Кайрылбекова с таким доводом не согласилась.

«Я сама фермер и знаю: если болгарский перец не пройдет таможню в течение двух-трех дней, он станет непригодным. В Таласской области есть два крупных КПП, и нам там необходим большой логистический центр с холодильными установками», — подчеркнула она.
