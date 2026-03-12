11:42
Общество

Засеять сельхозкультурами более 1,2 миллиона гектаров планируют в Кыргызстане

Фото Минводсельпрома. В Кыргызстане продолжаются весенние полевые работы

Засеять сельскохозяйственными культурами в Кыргызстане планируют 1 миллион 250 тысяч гектаров. Из них 818 тысяч гектаров составляют орошаемые земли, 432 тысячи — богарные, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На сегодня весенний сев активно ведется в южных регионах страны (Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области) и Чуйской долине. В Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях посевные работы пока не начались.

В настоящее время в республике уже засеяли:

  • яровые колосовые зерновые культуры — 32,6 тысячи гектаров;
  • пшеница — 11,4 тысячи гектаров;
  • ячмень — 13,5 тысячи гектаров;
  • картофель — 2,4 тысячи гектаров;
  • овощи — 5 гектаров.

Общая посевная площадь под урожай в 2025-м составила 1 миллион 245,6 тысячи гектаров. Это на 0,1 процента меньше, чем годом ранее. Отрасль столкнулась с серьезными испытаниями: засушливые весенние и летние месяцы и нехватка поливной воды привели к снижению урожайности зерновых. Особенно пострадали Чуйская, Таласская и Баткенская области.
