В Кыргызстане подешевели яйца, лук, рис

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 1 апреля проведен сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах – Российской Федерации и Республике Казахстан.

По результатам мониторинга были зафиксированы изменения.

Цены в Кыргызской Республике следующие: морковь – 1,4 процента, сахар – 0,5 процента, баранина (кроме филейной части) — 0,4 процента, макаронные изделия (спагетти) – 0,4 процента, сливочное масло (несоленое, не менее 72 процента жирности, без добавок и растительных масел) – 0,1 процента, рафинированное подсолнечное масло – 0,1 процента, пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента – на 0,1 процента повысились, в то время как яйца – на 3,3 процента, репчатый лук – на 2,3 процента, рис –на 0,4 процента, говядина (кроме филейной части) – на 0,2 процента снизились.