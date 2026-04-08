Экономика

В Кыргызстане подешевели яйца, лук, рис

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 1 апреля проведен сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары (хлебобулочные изделия, картофель, овощи, фрукты, мясо, молоко, сахар, яйца, растительное масло и другие) в Кыргызской Республике, а также в соседних странах – Российской Федерации и Республике Казахстан.

По результатам мониторинга были зафиксированы изменения.

Цены в Кыргызской Республике следующие: морковь – 1,4 процента, сахар – 0,5 процента, баранина (кроме филейной части) — 0,4 процента, макаронные изделия (спагетти) – 0,4 процента, сливочное масло (несоленое, не менее 72 процента жирности, без добавок и растительных масел) – 0,1 процента, рафинированное подсолнечное масло – 0,1 процента, пастеризованное молоко жирностью 2,5-3,2 процента – на 0,1 процента повысились, в то время как яйца – на 3,3 процента, репчатый лук – на 2,3 процента, рис –на 0,4 процента, говядина (кроме филейной части) – на 0,2 процента снизились.
Материалы по теме
В Кыргызстан не пропустили 25 тонн лука из Казахстана из-за нарушений маркировки
Сколько стоят яйца в Бишкеке: обзор цен на рынках и в магазинах
Когда нормализуется ситуация с яйцами, рассказал представитель Минводсельпрома
Птицеводы объяснили рост цен на яйца, но все равно получили предостережение
56 тонн лука из Казахстана не допущены на территорию Кыргызстана
В Кыргызстане подорожали яйца. В Минводсельпроме назвали причины
Пресечена попытка вывоза контрабандного риса из Кыргызстана в Таджикистан
Почти 27 тонн лука из Узбекистана не пропустили в Кыргызстан
В Японии вводятся продовольственные карточки на рис
Кыргызстан стал полностью обеспечивать себя сахаром и яйцами
Популярные новости
Тенге и&nbsp;рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на&nbsp;6&nbsp;апреля Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на&nbsp;7&nbsp;апреля Рубль и тенге вновь заметно подорожали. Курсы валют на 7 апреля
Кыргызстан создаст первый в&nbsp;Центральной Азии энергетический центр компетенций Кыргызстан создаст первый в Центральной Азии энергетический центр компетенций
Участок дороги Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок расширяют: когда завершат работы Участок дороги Бишкек — Кант — Токмок расширяют: когда завершат работы
Бизнес
Kia Sonet без первоначального взноса&nbsp;&mdash; подарки при покупке до&nbsp;20&nbsp;апреля Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в&nbsp;Mar-a-Lago на&nbsp;фоне укрепления связей с&nbsp;США Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в&nbsp;знания: как прошла Глобальная неделя денег с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во&nbsp;всех областях Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
