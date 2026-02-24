17:07
Экономика

В КР предлагают создать сеть современных складов для хранения овощей и фруктов

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев предложил разработать государственную программу по строительству современных складов с холодильными камерами. Проект нацелен на сохранение качества овощей и фруктов для их последующего выгодного экспорта, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам чиновника, реализация идеи поможет решить проблему с потерями урожая. Сейчас фермеры часто теряют значительную часть продукции из-за отсутствия специальных мест хранения. Новые условия обеспечат сохранность урожая и расширят возможности для переработки продукции и выхода на внешние рынки.

«Министерство окажет полное содействие фермерам, агробизнесменам и переработчикам в возведении складов. Постройка объектов по международным стандартам является стратегическим шагом. Это повысит эффективность агропромышленного комплекса и укрепит продовольственную безопасность страны», — считает Бакыт Торобаев.

Программа предусматривает комплексную поддержку агросектора и создание новых рабочих мест.

Ведомство планирует реализовать проект через механизм государственно-частного партнерства совместно с инвесторами.

Минводсельпром обеспечит полное сопровождение: от проектирования и строительства до эксплуатации и сертификации объектов. Кроме того, специалисты ведомства предоставят консультации по управлению запасами и выстраиванию логистических цепочек. Данный проект позволит фермерам максимально увеличить доходы и минимизировать финансовые потери, считают в министерстве.
