Экономика

В Японии вводятся продовольственные карточки на рис

Правительство Японии приняло решение о включении карточек на рис в меры, направленные на поддержание экономики. Об этом сообщил ресурс 47news.

Уточняется, что карточную систему разработают в ближайшее время. Введение инициативы, предложенной ранее министром сельского хозяйства Норикадзу Судзуки, обусловлено ростом цен на рис.

«Правительство решило включить использование «билетов Окоме» (так называются продовольственные карточки) в комплексные экономические меры... Средняя цена на рис в розничных магазинах составляет более 4 тысяч иен... Увеличивается нагрузка на поколение, воспитывающее детей, которое тратит много денег, и пожилых людей, живущих на пенсии и имеющих низкий доход», — говорится в сообщении.

Некоторые органы власти успели закупить карточки и уже начали их распространять. Однако этот факт не исключил высокие транспортные и административные расходы на данный проект, которые могут в полтора раза превысить стоимость самого риса.

Ранее сообщалось о грозящем Японии неурожае риса из-за засухи. В таких регионах, как Тохоку и Хокурику, в июле выпало наименьшее количество осадков почти за 80 лет при условии фиксации там рекордных температур. Это могло привести к росту цен, которые и без того на тот момент примерно на 50 процентов превышали стоимость риса в 2024 году.
