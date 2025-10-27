В Кыргызстане задержана партия контрабандного риса из Узбекистана

ГКНБ в ходе оперативно-разыскных мероприятий в Кадамджайском районе при ввозе из Узбекистана в Кыргызстан задержана партия контрабандного риса (около 6-7 тонн).



Установлено, что на протяжении длительного периода времени на территории Кадамджайского района осуществляет свою деятельность организованная преступная группа, состоящая из граждан КР и РУз.

В нарушение таможенного, налогового и пограничного законодательства она осуществляла контрабанду различных товаров народного потребления по маршруту Фергана — Чон-Кара — Кадамджай.

Фото ГКНБ. Контрабанда

Так, граждане сопредельного государства приобретали рис крупными партиями на территории Узбекистана. В дальнейшем, согласно заранее разработанной преступной схеме, указанные партии риса доставлялись на территорию анклава Чон-Кара (РУз) через транзитную территорию Кадамджайского района. Далее указанный товар незаконно вывозился с территории анклава и выгружался у гражданина Кыргызстана на территории Ак-Турпакского айыльного аймака. Далее товар реализовывался на территории КР.

На данный момент причастный к контрабанде кыргызстанец М.Н.А. находится под следствием.

ГКНБ продолжает мероприятия по обеспечению пищевой и продовольственной безопасности, а также по пресечению и противодействию контрабандной деятельности на территории республики.