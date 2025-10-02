12:18
Экономика

В Кыргызстане урожай зерновых и овощей превысил показатели прошлого года

В Кыргызстане урожай зерновых и овощей превысил показатели прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, год отмечен увеличением как урожайности, так и общего объема сбора основных сельхозкультур.

На полях уже убрано 529,7 тысячи гектаров из 679 тысяч гектаров. Это 78 процентов от запланированных площадей. В прошлом году эта цифра составила 520,9 тысячи гектаров.

Средняя урожайность по республике составила 31,6 центнера с гектара. Валовой сбор зерна отмечен на уровне 1 миллион 674,4 тысячи тонн. Это на 158 тысяч тонн больше, чем годом ранее.

Уборка овощей проведена с 44,1 тысячи гектаров (78,1 процента от плана). Лучшие показатели урожайности зафиксированы в Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/345685/
