В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн

В селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области завершается уборка хлопка. По данным местных властей, из 325 гектаров посевных площадей на сегодняшний день убрано 302 гектара, собрано 1 177 тонн урожая.

Для ускорения процесса из Ноокенского района прибыли два хлопкоуборочных комбайна, каждый из которых обрабатывает до пяти гектаров в день. Работы ведутся при активном участии фермеров и жителей села.

Собранный хлопок сорта К-67, выращенного из высококачественных китайских семян, отличается высокой урожайностью и подходит для производства пряжи.

Средняя рыночная цена составляет 11 сомов за килограмм, что делает уборку выгодной для сельхозпроизводителей.

Доставка урожая на перерабатывающий завод также согласована по цене 11 сомов за килограмм.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оказывает фермерам техническую поддержку, способствуя увеличению объемов производства и укреплению аграрного сектора региона.