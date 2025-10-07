20:25
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Экономика

В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн

В селе Базар-Коргон Джалал-Абадской области завершается уборка хлопка. По данным местных властей, из 325 гектаров посевных площадей на сегодняшний день убрано 302 гектара, собрано 1 177 тонн урожая.

Для ускорения процесса из Ноокенского района прибыли два хлопкоуборочных комбайна, каждый из которых обрабатывает до пяти гектаров в день. Работы ведутся при активном участии фермеров и жителей села.

Собранный хлопок сорта К-67, выращенного из высококачественных китайских семян, отличается высокой урожайностью и подходит для производства пряжи. 

Средняя рыночная цена составляет 11 сомов за килограмм, что делает уборку выгодной для сельхозпроизводителей.

Доставка урожая на перерабатывающий завод также согласована по цене 11 сомов за килограмм.

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оказывает фермерам техническую поддержку, способствуя увеличению объемов производства и укреплению аграрного сектора региона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/346344/
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане урожай зерновых и овощей превысил показатели прошлого года
Президент Узбекистана объявил 10-дневное чрезвычайное положение для сбора хлопка
Сбор урожая риса начался в Баткенской области
Жаркое лето привело к снижению урожая зерновых в Кыргызстане
Хлопкопрядильную фабрику хотят построить в КР: в кабмине обсудили инициативу
Минсельхоз рекомендует аграриям активнее внедрять практику второго урожая
На 20 дней раньше началась уборка зерновых в Джалал-Абадской области
С марта по май пройдут масштабные субботники по благоустройству Бишкека
В Кыргызстане на более чем 90 процентов завершена уборка зерновых
Минводсельпром: Урожайность картофеля в Кыргызстане выше, чем в 2023 году
Популярные новости
Турция отказалась перестать покупать российскую нефть Турция отказалась перестать покупать российскую нефть
В&nbsp;энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Доллар подорожал, евро и&nbsp;рубль заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;7&nbsp;октября Доллар подорожал, евро и рубль заметно подешевели. Курс валют на 7 октября
Сом подорожал ко&nbsp;всем основным валютам. Курс на&nbsp;6&nbsp;октября Сом подорожал ко всем основным валютам. Курс на 6 октября
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
20:21
В Госцентре по регистрации транспортных средств новое руководство В Госцентре по регистрации транспортных средств новое р...
20:21
В «Арча-Бешике» дорогу ремонтируют по ночам, мешая жителям спать
20:05
В Оше приостановили работу незаконно действующего камнедробильного завода
19:42
Бишкекский горкенеш отложил на неделю решение по повышению стоимости парковки
19:41
В Базар-Коргоне завершается уборка хлопка: собрано более 1,1 тысячи тонн