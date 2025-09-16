09:12
Экономика

Об усилении контроля над использованием средств для пособий заявили в Минфине

Контролировать целевое использование пособий с помощью цифровых денег намерено Министерство финансов Кыргызстана. Об этом во время общественных слушаний о проекте республиканского бюджета на 2026 год сообщил глава ведомства Алмаз Бакетаев.

Отмечается, что из республиканского бюджета на пособия планируется выделить 23,6 миллиарда сомов. В утвержденном бюджете на текущий год эта сумма составляет 21,1 миллиарда сомов.

В 2027-м Минфин планирует выделить 30,6 миллиарда сомов, а в 2028-м — 31,1 миллиарда сомов.

Алмаз Бакетаев проинформировал об усилении контроля над целевым использованием бюджетных средств, которые выделяются на пособия. Он намерен ввести жесткий контроль.

«Будут цифровые деньги. Ни налево, ни направо не уйдут. Если положено конкретному ребенку на лекарства или другую помощь, значит средства пойдут туда. Родители не смогут использовать их на другие цели», — сказал он.

Напомним, весной текущего года цифровой сом признан официальным средством платежа в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343604/
